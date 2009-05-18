Мітинг кримських татар відбувається в Сімферополi (фото)

Багатотисячний мітинг кримських татар проходить у центрі Сімферополя. Його учасники вимагають прийняти закон про відновлення прав депортованих і створити в Криму систему освіти кримськотатарською мовою.

Як повідомив кореспондентові УНІАН заступник начальника міліції Криму Микола ФЕДОРЯН, в акції беруть участь до 15 тисяч осіб, а за даними лідера Меджлісу кримських татар Мустафи ДЖЕМІЛЄВА – 25-30 тисяч.

Колони кримських татар, збираючись на мітинг, йшли центральними вулицями Сімферополя, періодично скандуючи «Аллах акбар!».

Мітингувальники виступають під гаслами: «Вимагаємо відновлення статусу кримсько-татарської мови як державної», «Криму – статус національно-територіальної автономії у складі України», а також тримають прапори кримсько-татарського народу з траурними стрічками і державні прапори України.

На адміністративних будівлях Криму сьогодні приспущено прапори України й автономії.

«Вимоги не змінилися, тому що жодну з них поки не виконано. Ми вимагаємо ухвалення закону про відновлення прав депортованих, створення системи освіти рідною мовою, відновлення історичної топоніміки та повернення співвітчизників, які зараз перебувають за межами Криму», - сказав УНIАН голова Меджлісу.

М.ДЖЕМІЛЄВ уточнив, що зараз в автономії проживає близько 280 тисяч кримських татар. І ще близько 150 тисяч хочуть повернутися на півострів.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 18 травня 2009 року, виповнюється 65 років з дня насильницького переселення кримських татар з території Криму.