Водоканал Севастополя почали відключати від електроенергії

ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» за борги сьогодні почала відключати від електроенергії об`єкти другої черги ДКП «Севміськводоканал», як і попереджала про це підприємство 13 травня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Севастопольенерго», в першій половині дня відключено одну з 12 запланованих до відключення підкачуючих станцій в районі вулиці Пирогова. Крім того, також за борги сьогодні відключено від енергоспоживання два об`єкти «Севастеплоенерго».

Голова правління ВАТ «ЕК Севастопольенерго» Володимир МИРГОРОДСЬКИЙ минулого тижня заявив, що 12 травня 2009 року завершився термін реструктуризації оплати боргу за спожиту електроенергію в сумі 3 млн. 465 тис. 801 грн. 61 коп., даний Державному комунальному підприємству «Севміськводоканал».

Як додав В.МИРГОРОДСЬКИЙ, «Севміськводоканал» погасив частину боргу, проте станом на 12 травня цього року заборгованість за спожиту електроенергію ДКП «Севміськводоканал» перед «Севастопольенерго» становить 2 млн. 422 тис. грн.

Перша черга об`єктів «Севміськводоканала» - такі допоміжні об`єкти, як гаражі, контора, склади відключено з 30 квітня. Друга черга - це підкачки і насосні станції. «Після цього, 20 числа, не хотілося б, але ми приступимо до відключення третьої черги – гідровузлів», - зазначав голова правління.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ повідомив, що станом на 12 травня борг підприємства «Севтеплоенерго» електроенергетикам становив 2 млн. 946 тис. грн.