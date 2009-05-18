Репатріанти закликали ООН і ЄС сприяти у відновленні їхніх прав

15:00, 18 травня 2009
Крым
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Резолюція траурного мітингу

Репатріанти – учасники мітингу в Сімферополі – закликали Організацію Об`єднаних Націй, Раду Європи, Європейський Союз та інші міжнародні організації сприяти у відновленні прав кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції всекримського траурного мітингу.

Учасники акції вважають, що Українська держава за роки незалежності «не прийняла жодного законодавчого акту, спрямованого на відновлення політичних, економічних, соціальних і культурних прав кримськотатарського народу». Вони вважають, що це «є причиною збереження фактичного нерівноправ`я і дискримінації кримських татар».

Мітингуючі назвали депортацію 18 травня 1944 року геноцидом стосовно кримських татар, наслідки якого «не можуть бути подолані тільки зусиллями Української держави». «Сприяння у відродженні кримськотатарського народу має стати предметом особливої турботи і уваги ООН, Ради Європи, Європейського Союзу та інших міжнародних держав», – підкреслюється в документі.

Як повідомляв УНІАН, за даними заступника начальника міліції Криму Миколи ФЕДОРЯНА, в акції взяли участь близько 15 тисяч чоловік, за даними лідера Меджлісу кримських татар Мустафи ДЖЕМІЛЄВА – 25-30 тисяч.

Сьогодні, 18 травня 2009 року, минає 65 років з дня насильницького переселення кримських татар з території Криму.

У травні 1944 року Йосип Сталін підписав постанову про виселення кримських татар з півострова. Їх звинуватили в масовому дезертирстві, співпраці з фашистами.

Виселення розпочалося вранці 18 травня 1944 року і завершилося до вечора 20 травня. За різними даними, були депортовані від 180 тисяч до 190 тисяч кримських татар. Велика частина була виселена до Узбекистану.

Масове повернення депортованих розпочалося наприкінці 1980-х – початку 1990-х років.

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.

Зараз в Криму проживає понад 260 тис. кримських татар. Ще близько 150 тис. кримських татар, які живуть за межами автономії, хочуть повернутися на півострів.

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