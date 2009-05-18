Віце-спікер: треба змінити підхід до пропагування української у Криму

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО передав у школи Сімферополя диски «Класика української літератури. Живі голоси» та «Головні пісні та мелодії України».

Як повідомили у прес-службі ВР, сьогодні М.ТОМЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.

В ході зустрічі зі студентами факультету української мови і літератури Таврійського національного університету ім. Вернадського та вчителями української мови і літератури шкіл міста Сімферополя М.ТОМЕНКО заявив, що «державі необхідно радикально змінити підхід до пропагування, викладання та популяризації української культури в цілому по Україні та, зокрема, у Криму».

«Не можна змусити любити українську мову та українську культуру згідно з рішеннями владних структур або до конкретної дати. Необхідно переконувати в неповторності, унікальності та красі української культури і мови та у такий спосіб популяризувати цю культуру», - наголосив він.

Заступник голови ВР презентував кримчанам диски «Класика української літератури. Живі голоси», «Головні пісні та мелодії України» та свою нову книгу «Український романтик Микола Гоголь». Він передав диски в кожну школу Сімферополя та запевнив, що протягом місяця такі диски отримають всі школи автономії.

На думку М.ТОМЕНКА, запропонований ним підхід «дасть можливість ненасильницьким шляхом привити любов до української культури та мови молодого покоління Криму».