12 станцій водоканалу Севастополя відключено від електроенергії

У Севастополі через борги відключено від електроенергії 12 підкачуючих і насосних станцій міського комунального підприємства «Севміськводоканал», розташованих у різних частинах міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго».

За інформацією прес-служби, станом на 16.30 фахівці «Севастопольенерго» завершили відключення від електроенергії об`єктів другої черги ДКП «Севміськводоканал», що почалося сьогодні вранці з 10.00, як і попереджало 13 травня керівництво компанії.

У прес-службі уточнили, що борг водоканалу за електроенергію на сьогодні становить 2 млн. 262 тис. грн.

Сьогодні на брифінгу голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН повідомив, що дав доручення розібратися в ситуації з водопостачанням міста.

За його словами, адміністрація знайде 2 млн. грн. для погашення боргу водоканалу.

Водночас, він зазначив, «без радикального вирішення питання про тарифну політику» ситуація в житлово-комунальному господарстві міста не зміниться.

Голова адміністрації назвав аморальною позицію міськради, яка відмовляється переглянути тарифи на комунальні послуги.

«Я розумію, що зараз всі готуються до президентських виборів, але це не означає, що десятки тисяч людей повинні від цього страждати», - сказав С.КУНІЦИН.

За його словами, сьогодні в Севастополі «собівартість 1 кубометра води коштує 6 грн. 30 коп., а продаємо його по 4 грн. 25 коп. Звідси 2 млн. грн. збитків на місяць».

Як стало відомо УНІАН з інформованих джерел в органах ЖКГ міста, внаслідок відключення 12 станцій водоканалу вода не подається в десятки житлових будинків на кількох вулицях у різних частинах міста.

Більш критичною ситуація буде у разі відключення об`єктів третьої черги «Севміськводоканалу» - гідровузлів, що «Севастопольенерго» обіцяє зробити після 20 травня, якщо не буде погашено заборгованість, повідомило джерело.