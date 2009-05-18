Тимошенко: виселення кримських татар є страшною сторінкою історії

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що криза не завадить побудувати в країні європейське майбутнє для всіх національностей.

Як повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, про це йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО з нагоди 65-х роковин депортації кримськотатарського народу.

“Ми дбали та дбаємо за те, щоб якомога краще налагодити життя цього народу у Криму. Вірю у те, що ми, всі громадяни нашої України, побудуємо заможне європейське майбутнє, і цьому не завадить світова фінансова криза, з якою ми щоденно, крок за кроком, боремося. Але побудувати справедливе та заможне суспільство можна лише завдяки громадській злагоді та повазі до прав наших співвітчизників, людей, які живуть поруч з нами”, - йдеться у зверненні.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що виселення кримських татар “за наказом червоного диктатора Йосипа Сталіна” є страшною сторінкою в історії. “В одну ніч кілька сотень тисяч кримських татар втратили свої домівки, були відірвані від місць, де жили з діда-прадіда. Близько сорока відсотків людей загинули в дорозі. Це страшна та жорстока сторінка в нашій історії”, - вважає вона.

Прем’єр-міністр нагадує, що саме українець, генерал і дисидент Петро Григоренко став на захист народу. “Він на весь світ заявив порушення прав і свобод. Незалежна Україна засудила цей злочин радянської системи. Наша молода держава відкрила можливість повернення кримськотатарського народу на свою Батьківщину”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду висловила співчуття кримськотатарському народу з нагоди 65-х роковин депортації. “Свічка пам’яті та скорботи за жертвами депортації палає у душі кожного з нас”, - йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО.