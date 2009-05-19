В Ялті податківці вилучили катер

10:00, 19 травня 2009
Крым
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Не було ліцензії

Співробітники податкової міліції вилучили у підприємця катер в Ялті (Крим).

Як повідомляє прес-служба кримської податкової, 36-річний мешканець Запоріжжя возив на катері людей, не маючи ліцензії на право перевезення пасажирів на водному транспорті і дозволу на вихід у море. 

Катер – 1974 року випуску, його довжина складає 13,6 м. Орієнтовна вартість транспорту – 150 тис. грн. 

Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.

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