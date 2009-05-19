У Криму передали до суду справу незаконного добувача вапняку
10:17, 19 травня 2009Крым
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Пошкодив 16,5 га землі
Прокуратура направила до суду кримінальну справу стосовно підприємця, який в результаті незаконного видобутку пиляного вапняку в Сакському районі Криму і пошкодження земельної ділянки площею 16,5 га заподіяв півмільйона гривень збитку державним інтересам.
Як повідомляє прес-служба наглядового відомства, підприємець вів роботи без дозвільних документів.
Прокуратура кваліфіковала його дії як зловживання службовим становищем, незаконне видобування корисних копалин, самовільне зайняття ділянки та порушення порядку зайняття господарською діяльністю.
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