У Криму передали до суду справу незаконного добувача вапняку

Прокуратура направила до суду кримінальну справу стосовно підприємця, який в результаті незаконного видобутку пиляного вапняку в Сакському районі Криму і пошкодження земельної ділянки площею 16,5 га заподіяв півмільйона гривень збитку державним інтересам.

Як повідомляє прес-служба наглядового відомства, підприємець вів роботи без дозвільних документів.

Прокуратура кваліфіковала його дії як зловживання службовим становищем, незаконне видобування корисних копалин, самовільне зайняття ділянки та порушення порядку зайняття господарською діяльністю.