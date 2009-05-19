Декілька сотень кримських дітей прийняли в піонери в Сімферополі

Декілька сотень школярів з різних регіонів Криму одержали сьогодні піонерські галстуки на центральній площі Сімферополя, передає кореспондент УНІАН.

19 травня – день піонерії. Цього року піонерський рух відзначає 87-річчя.

Урочиста лінійка на площі Леніна почалася із звуку піонерського горну. Кримські комуністи пов`язали школярам яскраво-червоні галстуки. Діти дали клятву піонера – пообіцяли «палко любити свою Батьківщину, робити добро і боротися за справедливість».

У церемонії прийняття школярів в піонерську організацію Криму імені В.І.Леніна взяли участь активісти КПУ – ряд чиновників кримського уряду. «Піонерський галстук – на грудях гідних, перших. Хочу вам побажати бути першими у всьому», – сказала піонерам міністр у справах молоді, сім`ї й гендерної політики автономії, комуністка Тетяна ЄЖОВА.

Ухвалено рішення про виділення трьох путівок до «Артеку» кращим кримським піонерам. Їх оберуть за підсумками конкурсу-огляду дружин і загонів, повідомила Т.ЄЖОВА.

Не всі діти виявилися ідеологічно підкованими, декому важко відповісти на запитання: хто такий Ленін.

За даними міліціонерів, які стежили за громадським порядком, в акції взяли участь до 400 осіб.