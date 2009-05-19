У Бахчисараї відкрився перший Всесвітній конгрес кримських татар

Перший Всесвітній конгрес кримських татар урочисто відкрився сьогодні в Ханському палаці в Бахчисараї.

«Ханський палац – це одне із святих місць для кримськотатарського народу», – зазначив у телефоній розмові з кореспондентом УНІАН керівник відділу зовнішніх зв`язків Меджлісу кримських татар Алі ХАМЗІН.

Форум, за даними організаторів, зібрав близько 750 учасників. «410 чоловік представляють громадські організації України і Криму, і понад 320 чоловік приїхали із зарубіжжя: з Америки, Канади, Німеччини, Туреччини, Румунії, Болгарії, Франції, Польщі, Естонії, Росії», – повідомив А.ХАМЗІН.

Конгрес продовжиться сьогодні ввечері у Сімферополі, де відбудуться урочисті збори.

Пленарні засідання конгресу проходитимуть в Криму до 22 травня включно. «Я думаю, що 22 травня ми дізнаємося про структуру, і, напевно, про першого президента і віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар», – сказав керівник відділу зовнішніх зв`язків Меджлісу.

«Цим конгресом ми хочемо додати імпульс до початку реанімації, до початку пробудження серед усіх масивів – хай це буде Туреччина, Болгарський регіон і так далі – які повинні збудити наших співвітчизників, які розмовляють сьогодні мовами тих народів, де вони проживають, щоб вони почали розуміти: вони належать до кримськотатарської нації», – заявив секретар оргкомітету з підготовки і проведення всесвітнього конгресу.

А.ХАМЗІН додав, що «конгрес не тільки реанімує, але й об`єднує» кримських татар. «І польськомовні, і російськомовні кримські татари, і всі інші говорять сьогодні про одне: що необхідно зробити для відродження кримськотатарського народу і відновлення його національних прав», – сказав керівник відділу зовнішніх зв`язків Меджлісу.

Раніше кримськотатарська громадська організація «Міллі Фірка» назвала конгрес грандіозною міжнародною аферою. У зверненні організації наголошувалося, що він скликається для підкорення волі і інтересам Меджлісу «всієї світової кримськотатарської спільноти».