Проти присвоєння Бандері звання героя виступають у Севастополі

Севастопольська міська рада виступає категорично проти надання провідникові ОУН Степану Бандері звання Героя України та святкування 100-річчя з дня його народження на державному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву міськрада прийняла сьогодні у зв`язку зі зверненням івано-франківської міської ради до Президента про видання указу про надання С.Бандері звання Героя України і до Кабінету Міністрів з проханням про святкування 2009 року на державному рівні 100-річчя з дня його народження.

За словами депутатів Севастопольської міськради, «деякі політичні сили та їхні представники роблять спроби представити поплічників фашистських окупантів як борців за незалежність України. Яскравим прикладом таких спроб є ухвалене рішення про святкування 100-річчя з дня народження С.Бандери на всеукраїнському рівні».

«Висловлюючи волю жителів міста-героя Севастополя, міська рада заявляє, що вона категорично проти надання Степану Бандері звання Героя України», - сказано в заяві.

Депутати також вимагають від Президента України та прем`єр-міністра «на найвищому державному рівні припиняти спроби героїзації поплічників фашистів, таких як: Шухевич, Бандера та їм подібні».

Безпартійний депутат Севастопольської міської ради Олена ВАСИЛЕНКО в інтерв`ю Pжурналістам заявила: «Зазвичай депутати Партії регіонів і всіх екстремістських блоків діють за наперед заготовленим сценарієм. Замість того, щоб обговорювати питання тарифів, економічну ситуацію в місті, порушувати питання, які стосуються кожного жителя нашого міста, вони займаються політичною демагогією».

Як вважає О.ВАСИЛЕНКО, депутати «спеціально забалакують проблеми, щоб після обіду без телевізійних камер спокійно провести земельні та комунальні питання». «Сенс сесії - вирішити свої комерційні завдання», - сказала вона.