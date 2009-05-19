Парламент вніс зміни до закону щодо державної підтримки «Артеку»

Верховна Рада України внесла зміни до Закону «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону в цілому проголосували 394 народних депутата з 439 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що майно, закріплене за дитячими центрами на праві господарського відання, не підлягає відчуженню, а також передачі в оренду (крім передачі в оренду для розміщення аптечних кіосків, інженерно-технічних споруд зв`язку, банкоматів).

Території, на яких розташовані «Артек» і «Молода гвардія», належать до природно-заповідного фонду загальнодержавного значення з правом забудови виключно для задоволення потреб дитячих центрів відповідно до генерального плану їх розвитку, що затверджується Кабінетом міністрів.

Земельні ділянки розміром 216,6423 гектара (в тому числі 5,8249 гектара пляжної зони, 2,8 гектара колишнього пансіонату «Аю-Даг» із пляжною зоною), що надані у постійне користування «Артеку», та розміром 33,9 гектара (в тому числі 0,95 гектара пляжної зони), що надані в постійне користування «Молодій гвардії», належать до земель державної власності та не підлягають відчуженню.

Згідно із законом, «Артеку» і «Молодій гвардії» забороняється виступати засновниками підприємств зі змішаною формою власності, укладати договори про спільну (зокрема інвестиційну) діяльність, договори комісії, доручення, управління майном, концесії, наслідком яких може бути відчуження державного майна.

Законом забороняється встановлення сервітуту щодо майна, закріпленого за «Артеком» і «Молодою гвардією» на праві господарського відання, а також щодо ділянок, наданих дитячим центрам у постійне користування.