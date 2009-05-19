З південнобережного парку намагаються вигнати «дачників»

Прокуратура добивається скасування в суді рішень Кореїзської селищної ради, якими у межах парку «Місхорський» п`яти громадянам виділено ділянки для житлового будівництва і чотирьом підприємствам - для комерційних цілей.

«Місхорський» - це парк-пам`ятник садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Опротестовані рішення, прийняті чиновниками торік, що дозволяють складати відводи землі в районі парка 56 особам, говорять у прес-службi.

Оскаржено прокуратурою рішення, якими за приватниками та їх об`єднаннями визнано право власності на споруди в парку. «Зокрема, пред`явлено позов до торговців, які самовільно встановили павільйони у межах об`єкту природно-заповідного фонду», - йдеться у повідомленні.

За протестом прокуратури відкликано незаконні узгодження контролюючих органів відводу ділянок під будівництво культурно-розважального центру.