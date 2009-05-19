За вибух в Євпаторії відповідати доведеться комунальникам

Прокуратура Криму сьогодні направила в суд кримінальну справу за фактом обвалу п`ятиповерхового багатоквартирного будинку в Євпаторії, повідомили у прес-службі наглядового відомства.

«У Євпаторійський міський суд направлено матеріали розслідування, що становлять 41 том, зокрема результати понад 50 експертиз і допити більш як 800 свідків», – сказано в повідомленні.

Вибух стався в грудні 2008 року. Внаслідок обвалу будинку загинули 27 осіб.

Прокуратура порушила дві кримінальні справи. Вони були об`єднані в одне провадження.

Було затримано, а згодом арештовано за рішенням суду трьох обвинувачених – працівників комунального підприємства «Житловик-1».

За наслідками досудового слідства звинувачення висунено начальникові та майстрові підприємства – у здійсненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 272 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, службова недбалість) і електрогазозварникові – ч. 2 ст. 119, 128, 196 Кримінального кодексу (вбивство з необережності, необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, необережне знищення або пошкодження майна).

Постраждалі отримали нове житло. Зараз триває демонтаж п`ятиповерхівки.