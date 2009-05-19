«Полуничку» в Криму виготовляли під виглядом вікон і дверей

У Криму міліція присікла діяльність підпільного цеху з виготовлення контрафактної відеопродукції, у тому числі порнографічного характеру.

До складу організованої злочинної групи, яка у 2008-2009 роках займалася виготовленням та розповсюдженням «відеополунички», входили п`ятеро осіб.

«Протиправну діяльність вони організували під виглядом приватного підприємства, яке займалося торгівлею господарчими товарами та виготовленням вікон і дверей. Приміщення офісу підприємства використовувалось у якості цеху з виготовлення контрафактної відеопродукції», - йдеться у повідомленні МВС України.

Контрафакт розповсюджували у торговельних мережах та на центральних вулицях Феодосії.

Стосовно учасників групи порушено десять справ за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.203-1, 301 (порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва; ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання щодо додаткового порушення справи за ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом) Кримінального кодексу.