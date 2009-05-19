Російського патріарха чекають влітку в Севастополі

20:00, 19 травня 2009
Крым
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У Херсонесі пройде богослужіння

На кінець липня – початок серпня запланований візит до Севастополя Патріарха Російської Православної церкви Кирила. 

Про це повідомила прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації. 

Як очікується, разом з патріархом до Севастополя приїдуть близько ста митрополитів, єпископів православної церкви з Росії та України.

"Вони візьмуть участь в богослужіннях в Свято-Володимирському соборі в Херсонесі і на площі Нахімова", – говориться в повідомленні.

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