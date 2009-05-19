Російського патріарха чекають влітку в Севастополі
20:00, 19 травня 2009Крым
0 0
У Херсонесі пройде богослужіння
На кінець липня – початок серпня запланований візит до Севастополя Патріарха Російської Православної церкви Кирила.
Про це повідомила прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації.
Як очікується, разом з патріархом до Севастополя приїдуть близько ста митрополитів, єпископів православної церкви з Росії та України.
"Вони візьмуть участь в богослужіннях в Свято-Володимирському соборі в Херсонесі і на площі Нахімова", – говориться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter