В Ялті розбився нетверезий чоловік

У смт Корєїз (Ялта, Крим) нетверезий чоловік загинув в результаті падіння з 9-го поверху будинку.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.

«Чоловік, 1952 року народження, в стані алкогольного сп`яніння впав з дев`ятого поверху. Він отримав несумісні з життям травми», - говориться в інформації кримського МНС.