Відновлено електропостачання водоканалу Севастополя

«Севастопольенерго» сьогодні вранці відновило подачу електроенергії на об`єкти першої і другої черг міського комунального підприємства «Севміськводоканал», а також «Севтеплоенерго» СГС, відключені 18 травня внаслідок заборгованості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «ЕК «Севастопольенерго», рішення про підключення об`єктів було ухвалене відразу після рішення сесії міськради 19 травня про дозвіл на кредитування підприємств-боржників.

У прес-службі додали, що Севастопольська міська рада ухвалила рішення «Про надання згоди КП «Севтеплоенерго» СГС і МКП «Севміськводоканал» на передачу в іпотеку основних фондів МКП «Севгорводоканал» для оформлення кредитної лінії», що і стало підставою для відновлення подачі електроенергії на об`єкти цих двох комунальних підприємств.

Станом на 20 травня борг «Севміськводоканал» перед «Севастопольенерго» становить 2 млн. 262 тис. грн., борг «Севтеплоенерго» СГС – 2 млн. 932 тис. грн.