Роcіянин поранив двох пасажирів потягу
13:46, 20 травня 2009Крым
0 0
Перебуваючи в стані сп’яніння
У Криму міліцією затримано 32-річного громадянина Російської Федерації, який поранив ножем двох пасажирів у вагоні потягу сполученням «Москва – Феодосія».
Як повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, попередньо встановлено, що він перебував в стані алкогольного сп’яніння.
Медичну допомогу потерпілим надано без госпіталізації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter