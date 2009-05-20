Роcіянин поранив двох пасажирів потягу

У Криму міліцією затримано 32-річного громадянина Російської Федерації, який поранив ножем двох пасажирів у вагоні потягу сполученням «Москва – Феодосія».

Як повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, попередньо встановлено, що він перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Медичну допомогу потерпілим надано без госпіталізації.