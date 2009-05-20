«Союзний» віце-прем`єр Криму відмовився від депутатства

Верховна Рада Криму припинила депутатські повноваження першого заступника голови Ради міністрів автономії Едуарда ГРИВКОВСЬКОГО.

За це рішення проголосували 61 з 84 депутатів.

Е.ГРИВКОВСЬКИЙ був обраний до парламенту автономії за списком партії «Союз».

У пояснувальній записці до рішення сказано, що Е.ГРИВКОВСЬКИЙ написав заяву з проханням припинити його повноваження. Причина такого рішення не уточнюється.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО повідомив журналістам, що на пленарному засіданні ВР автономії в червні планується розглянути питання щодо припинення повноважень депутатів Олександра ГРЕССА (обраний за списком блоку «Не так!») і Олександра БАРТЕНЄВА (обраний від блоку «За Януковича!». Пізніше став мером Феодосії).

«Я думаю, що на наступній сесії будуть розглянуті питання по БАРТЕНЄВУ і по депутатові ГРЕССУ, який написав заяву про складання повноважень», - сказав глава парламенту автономії.