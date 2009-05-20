Правоохоронці розслідують вбивство депутата райради Сімферополя

Правоохоронці розслідують скоєне в слідчому ізоляторі Сімферополя вбивство затриманого – депутата Залізничної районної ради міста Олексія Ісаєва, відомого в кримінальних колах на прізвисько «Штірліц».

О.Ісаєв був обраний до райради за списками Блоку Наталії Вітренко.

Як повідомила в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА, О.Ісаєва було вбито 16 травня. Того ж дня міліція порушила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 («умисне вбивство») Кримінального кодексу України.

Подробиці події в Головному управлінні МВС України в Криму не повідомляють. Начальник міліції автономії Микола ІЛЛІЧОВ сьогодні, спілкуючись з журналістами, послався на слідчу таємницю. Водночас він зазначив, що О.Ісаєв загинув після «сварки, що виникла раптово в камері».

Керівник прес-служби міліції Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив УНІАН, що у правоохоронців «були різні претензії» до О.Ісаєва. «І з приводу зберігання зброї, і нібито спроби викрадання дитини у колишньої дружини», - сказав він.

Департамент зі зв`язків з громадськістю МВС України навесні 2008 року повідомляв про затримання в Севастополі учасника організованого злочинного угруповання «Сейлем», який є депутатом Залізничної райради Сімферополя. Повідомлялося, що чоловік приїхав до колишньої дружини. У депутата вилучили обріз гвинтівки.

Раніше він притягувався до відповідальності за подвійне вбивство громадян Грузії, скоєне в 1995 році в Сімферополі. Завдяки зв`язкам в органах влади, він фактично не поніс покарання.