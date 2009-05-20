ФСБ просять передати документи щодо депортації кримських татар

СБУ звернулася до ФСБ Росії з проханням сприяти позитивному розгляду питання про передачу всіх можливих документів і статистичних даних, що стосуються депортації з Криму кримських татар та представників інших народів.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

У листі голова спецслужби України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО висловлює сподівання, що російська сторона знайде можливість виконати двосторонні угоди і надасть українській стороні електронні копії документів.

Як зазначили у прес-центрі, у фондах архіву СБУ зберігаються лише окремі інформаційні документи і неповні статистичні відомості про оперативну роботу органів НКВС в Криму у 1944 році.

Крім того, в архіві майже немає нормативних документів НКВС СРСР, зокрема облікових карток депортованих за цей період.