Кримський спікер поділився мрією: продати санаторії держструктур

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що для отримання грошових коштів на розвиток соціальної інфраструктури автономії можна продати на аукціонах санаторно-курортні об`єкти, які належать державним структурам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський спікер сказав сьогодні в Сімферополі.

«Я переконаний: треба продати майно, яке перебуває в Управлінні справами Президента, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим – я маю на увазі санаторії, пансіонати, бази відпочинку – і наповнити кримський бюджет для того, щоб вирішити проблему соціальної інфраструктури на території Південного берега Криму і скрізь», – заявив А.ГРИЦЕНКО під часі пленарного засідання ВР автономії.

Пізніше в інтерв`ю журналістам він заявив, що багато підприємств санаторно-курортного комплексу, які належать держструктурам, звільнені від сплати податку на землю, через що кримський бюджет недоотримує кошти. «За підрахунками, які ми проводили минулого року, ця цифра становить більш як 100 мільйонів. Я думаю, що ці гроші були б не зайвими в бюджеті», – сказав голова парламенту Криму.

За його словами, неодноразово порушувалося питання: «або порахувати повністю всю дохідну базу оподаткування з податку на землю (і тоді ми повинні одержувати компенсацію з бюджету України на податок на землю), або ми маємо ці санаторії продати на аукціоні за добру вартість, знайти гарного інвестора». «А коли буде об`єкт реалізовано, і буде там приватний сектор, якому ніхто не надає пільги зі сплати за землю, він буде добросовісним платником цього податку», – вважає А.ГРИЦЕНКО.

Керівник ВР автономії зазначив, що проблеми Південного берега Криму – «це водопостачання, це навантаження на водовідведення, це навантаження на дорожню мережу, це навантаження на мережу електропередач, тому що вводяться нові об`єкти».

Разом з тим, він заявив, що продавати санаторії під час економічної кризи і «проблем з конвертацією валюти» невигідно.