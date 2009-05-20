Крим знову взявся за мову

Верховна Рада Криму затвердила заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти автономії.

За таке рішення проголосували 82 з 86-ти присутніх в залі парламентарів. Всього в ВР автономії 100 депутатів.

Парламент доручив Міністерству освіти і науки Криму, зокрема, розглянути можливість збільшення кількості учбових годин на вивчення російської мови та літератури в школах автономії.

Кримському міністерству також доручено разом з органами місцевого самоврядування забезпечити у всіх учбових закладах автономії розміщення інформації (вивісок, стендів, табличок) російською мовою.

Крім цього, Міносвіти автономі треба провести в кримських школах моніторинг з питання вивчення російської літератури і розробити спецкурс по російській літературі. Також рекомендовано розробити спецкурси по історії і географії Криму.

Парламент Криму доручив виділити з бюджету автономії кошти на видання навчально-методичної літератури російською мовою.