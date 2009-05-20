Крим знову взявся за мову

17:00, 20 травня 2009
Крым
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Міносвіти доручили провести моніторинг

Верховна Рада Криму затвердила заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти автономії. 

За таке рішення проголосували 82 з 86-ти присутніх в залі парламентарів. Всього в ВР автономії 100 депутатів. 

Парламент доручив Міністерству освіти і науки Криму, зокрема, розглянути можливість збільшення кількості учбових годин на вивчення російської мови та літератури в школах автономії.  

Кримському міністерству також доручено разом з органами місцевого самоврядування забезпечити у всіх учбових закладах автономії розміщення інформації (вивісок, стендів, табличок) російською мовою. 

Крім цього, Міносвіти автономі треба провести в кримських школах моніторинг з питання вивчення російської літератури і розробити спецкурс по російській літературі. Також рекомендовано розробити спецкурси по історії і географії Криму. 

Парламент Криму доручив виділити з бюджету автономії кошти на видання навчально-методичної літератури російською мовою.

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