Лідер Меджлісу за створення єдиного алфавіту кримських татар

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ вважає за необхідне створити єдиний алфавіт для кримських татар у всьому світі.

Про це він заявив під час Всесвітнього конгресу кримських татар, який триває в автономії.

«Дуже важливо, щоб кожен кримський татарин міг прочитати будь-яку газету або книгу на рідній мові, в якій би країні вони не були видані», - сказав лідер Меджлісу.

На його думку, на базі єдиного алфавіту вчені могли б розробити і розповсюдити «єдиний орфографічний словник кримськотатарської мови».

М.ДЖЕМІЛЄВ нагадав, що у 1991 році пройшла міжнародна конференція з проблеми повернення кримськотатарської писемності на латинську графіку, трохи пізніше Курултай прийняв рішення з цього питання. «Ми відмовилися від деяких знаків, які були в латинській кримськотатарській писемності до 1938 року, і прийняли варіант, максимально наближений до нинішньої турецької графіки», - уточнив він.

В той же час, в Румунії кримські татари користуються графікою, де є декілька знаків, яких немає в прийнятому на Курултаї алфавіті.