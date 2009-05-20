Триповерховий велотрек може з`явиться у Сімферополі

Капсулу в перший бетонний блок на місці будівництва майбутнього триповерхового велотреку заклали сьогодні у Сімферополі, повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

У велотреку розмістяться 8 залів для спортивних тренувань і готель.

Завершення будівельних робіт і повна здача об`єкту, за попередніми прогнозами, плануються за 1,5-2 роки. Ще рік може піти на спорудження готельного комплексу.

Орієнтовна кошторисна вартість об`єкту близько $80 млн.

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО зазначив, що про це будівництво було заявлено ще 2 роки тому, але тоді почати роботу над проектом не вдалося. "Виникли проблеми з оформленням дозволу на будівництво, з проектно-кошторисною документацією, навіть з пошуками спонсора. Сьогодні всі складнощі розв’язано”, - cказав кримський спікер.

За його словами, аналогів цьому проекту немає в Україні. Його перевага - це багатофункціональність.

Окрім залів для різних видів спорту, велосипедної траси з трибунами для глядачів і готельного комплексу, 2 тис. квадратних метрів першого поверху готелю, а також 8 тис. квадратних метрів закритого велотреку буде відведено під виставкові зали. Таким чином, Сімферополь одержить близько 10 тис. кв. м виставкових площ, що дозволить в міжсезоння проводити великі виставки.

Велотрек (за винятком готелю) не буде приватною формою власності - тут зможуть займатися різними видами спорту кримські школярі, відбуватимуться міжнародні змагання і чемпіонати.