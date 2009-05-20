Міськрада Севастополя підвищила тарифи на тепло- і водопостачання

Міська рада Севастополя сьогодні в 1,5 разу збільшила тарифи на теплопостачання для другої групи споживачів - підприємств, організацій і установ, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів, а також для комерційних підприємств - і на 15% - за водовідведення для підприємств бюджетної сфери.

При цьому депутати відхилили пропозицію міської адміністрації підвищити тарифи для населення.

Як заявив кореспонденту УНІАН директор «Севтеплоенерго» СГС» Михайло АНДРЄЄВ, це рішення не виправить фінансовий стан підприємства. За підсумками опалювального сезону у «Севтеплоенерго» СГС» понад 50 млн. грн. боргу за спожитий газ.

«У законі чітко написано: якщо тарифи менше за економічно обгрунтовані, дотацію треба закладати в бюджеті того регіону, який приймає ці тарифи. Інша річ, що наше бачення, зокрема моє особисте, в тому, щоб тарифна складова в покритті собівартості була на рівні приблизно 70%, а 30% - дотаційна складова бюджету. На сьогодні же ситуація така: по населенню тарифна складова по теплу - порядка 30% (70% повинна бути, відповідно, дотація), по гарячій воді - тільки на 22% тарифи покривають собівартість, і по другій групі споживачів тарифи покривають 70% собівартості», - сказав М.АНДРЄЄВ.

На його думку, міськрада ухвалила «абсолютно вірне» рішення про доведення тарифів для другої групи споживачів до економічно обгрунтованого рівня.

«Ну, а що стосується тарифу по теплу для населення, я передбачаю, що в бюджеті міста, напевно, є якісь певні кошти, які дозволять виконати закон про теплопостачання», - додав директор підприємства ТКЕ.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ХІБУЧЕНКО в інтерв`ю журналістам повідомив, що «рішення по воді для інших споживачів дає 1,2 млн. грн. до кінця року, по теплу - це трохи більше 10 млн. грн.». «Достатньо невеликі фінансові ресурси, але, загалом, як кажуть, хоч якісь», - сказав він.

Тому, додав В.ХІБУЧЕНКО, «дірці» в бюджеті, яка сьогодні утворюється в дотації комунальних підприємств, залишається в сумі близько 150 млн. грн.

«Той кредит, який ми зараз беремо в сумі 30 млн. грн., дасть нормально протриматися «Севміськводоканалу» і заплатити зарплату «Севтеплоенерго» практично до 1 вересня, можливо, частково до 1 жовтня», - повідомив В.ХІБУЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у минулому і в поточному році міськрада Севастополя неодноразово відмовлялася вносити «тарифне питання» до порядку денного сесії. Керівництво держадміністрації за це різко критикувало депутатський корпус.