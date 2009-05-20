Тимошенко доручила розібратися з постачанням автобусів до «Артеку»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністрові юстиції Миколі ОНІЩУКУ перевірити, чи має змогу ТОВ «Львівські автобусні заводи» забезпечити автотранспортом Міжнародний дитячий центр «Артек» (Крим).

Про це повідомляє Управління у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

Доручення дано у зв’язку з повідомленнями в ЗМІ, що фінансово-господарська діяльність підприємства заблокована державною виконавчою службою, і ЛАЗ не зможе відправити 6 автобусів до «Артеку».