Законопроект про депортованих пропонують доопрацювати

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує парламенту направити на доопрацювання законопроект "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою".

Про це повідомила прес-служба ВР.

Зокрема, зазначалося, що проект у запропонованій редакції не вирішує проблем депортованих, не визначає чітких зобов´язуючих норм щодо засобів, форм, обсягів, порядку відновлення їхніх прав.

Крім того, наголошували депутати, законопроект не передбачає процедури повернення чи компенсації втраченого майна, відшкодування за порушення прав і свобод депортованих.

Висловлювалися зауваження щодо звуженого визначення статусу депортованих осіб, механізму забезпечення відновлення їхніх прав.

Також зверталася увага на те, що проект не має фінансово-економічного обґрунтування.