«Різнокольорова планета» збере дітей-сиріт у Сімферополі

I кримський зліт вихованців інтернатних учбових закладів «Різнокольорова планета» пройде 22-24 травня в Сімферополі.

Захід присвячений 65-й річниці звільнення Криму від фашистських загарбників. «Його мета – виховання патріотизму, любові до Батьківщини, створення умов для розкриття творчих можливостей вихованців інтернатних учбових закладів, їх соціалізація в суспільство», – повідомляють організатори.

У зльоті візьмуть участь сироти і діти, позбавлені батьківської опіки, діти з фізичними вадами, а також обдаровані діти.

В рамках заходу пройдуть спортивні змагання «Повір у себе», гра-подорож «Батьківщина моя», вечір знайомств «У колі друзів», покладання квітів до Вічного вогню, гала-концерт учасників Х республіканського конкурсу вихованців інтернатних учбових закладів «Дзвінкі голоси-2009», відзначають в Міністерстві освіти та науки Криму.