Товарняк переїхав чоловіка в Криму
09:33, 21 травня 2009Крым
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Нещасний випадок в місті Армянськ
Товарний поїзд переїхав чоловіка в місті Армянськ в Криму, повідомляє сьогодні прес-служба кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.
Інформація про нещасний випадок надійшла напередодні.
«Поблизу залізничної станції товарний поїзд переїхав чоловіка», - повідомили рятувальники, не уточнюючи подробиць.
«Підрозділи МНС не виїжджали», - відзначили в прес-службі.
Особа чоловіка встановлюється.
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