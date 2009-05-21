Товарняк переїхав чоловіка в Криму

Нещасний випадок в місті Армянськ

Товарний поїзд переїхав чоловіка в місті Армянськ в Криму, повідомляє сьогодні прес-служба кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. Інформація про нещасний випадок надійшла напередодні. «Поблизу залізничної станції товарний поїзд переїхав чоловіка», - повідомили рятувальники, не уточнюючи подробиць. «Підрозділи МНС не виїжджали», - відзначили в прес-службі. Особа чоловіка встановлюється.

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