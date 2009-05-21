Двоє братів отруїлися газом у Криму

Подробиці від МНС

Двоє чоловіків загинули в результаті отруєння чадним газом в Чорноморському районі Криму. Про це повідомляє прес-служба кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. В результаті пожежі загинули брати, 1983 і 1979 років народження. Слідів розповсюдження вогню не виявлено. Попередня причина загибелі людей – отруєння чадним газом, повідомили рятувальники На місце події виїжджали бійці МНС і оперативно-слідча група міліції

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter