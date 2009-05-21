Двоє братів отруїлися газом у Криму
09:39, 21 травня 2009Крым
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Подробиці від МНС
Двоє чоловіків загинули в результаті отруєння чадним газом в Чорноморському районі Криму.
Про це повідомляє прес-служба кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.
В результаті пожежі загинули брати, 1983 і 1979 років народження.
Слідів розповсюдження вогню не виявлено. Попередня причина загибелі людей – отруєння чадним газом, повідомили рятувальники
На місце події виїжджали бійці МНС і оперативно-слідча група міліції
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