Стан здоров’я населення України є незадовільним

Стан здоров’я населення України залишається незадовільним, про це заявив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, показники загальної смертності населення вдвічі перевищують показники країн ЄС, а показники смертності населення у працездатному віці – 2-4 рази.

Міністр зазначив, що в 2008 році у порівнянні з 2007 роком показники смертності населення зменшилися, але все ще залишаються високими.

За його словами, серед причин смертей: хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби органів травлення, хвороби органів дихання.

Він зазначив, що в Україні смертність чоловіків віком 25-44 роки майже в чотири рази перевищує смертність жінок аналогічного віку.

В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що порівняно з 2007 роком у 2008 році збільшився показник народжуваності населення. За його словами, вищі за середній по Україні показники народжуваності у Волинській, Закарпатській і Рівненській областях.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що сьогодні, не зважаючи на підвищення заробітної плати працівникам медичної галузі, вона майже у два рази менше, ніж в промисловості та на 20% нижче, ніж у сфері освіти.