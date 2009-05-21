Стан здоров’я населення України є незадовільним
Високі показники загальної смертності
Стан здоров’я населення України залишається незадовільним, про це заявив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ.
За його словами, показники загальної смертності населення вдвічі перевищують показники країн ЄС, а показники смертності населення у працездатному віці – 2-4 рази.
Міністр зазначив, що в 2008 році у порівнянні з 2007 роком показники смертності населення зменшилися, але все ще залишаються високими.
За його словами, серед причин смертей: хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби органів травлення, хвороби органів дихання.
Він зазначив, що в Україні смертність чоловіків віком 25-44 роки майже в чотири рази перевищує смертність жінок аналогічного віку.
В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що порівняно з 2007 роком у 2008 році збільшився показник народжуваності населення. За його словами, вищі за середній по Україні показники народжуваності у Волинській, Закарпатській і Рівненській областях.
Міністр охорони здоров’я зазначив, що сьогодні, не зважаючи на підвищення заробітної плати працівникам медичної галузі, вона майже у два рази менше, ніж в промисловості та на 20% нижче, ніж у сфері освіти.