Тимошенко прогнозує зміцнення економіки України за 3-4 місяці

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що через 3-4 місяці в українській економіці з’являться ознаки посилення та зміцнення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні під час розширеного засідання Кабінету Міністрів з питань розвитку підприємництва.

«Я думаю, що ще 3-4 місяці, як мінімум, дай Боже, щоб ми закріпилися на позиціях стабільності, тобто щоб не падали, щоб нічого не змінювалося в курсах, щоб все було стабільно та хоча б прогнозовано. Але після цього, я переконана, почнеться крок за кроком підйом і стабілізація ситуації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, на її думку, уряду потрібно буде ще напружено трудитися, щоб домогтися зміцнення економіки.