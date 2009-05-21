15 тисяч дітей провели парад в Севастополі

Близько 15 тисяч дітей сьогодні взяли участь в параді до 17-ї річниці створення Союзу дитячих організацій Севастополя, повідомляє прес-служба міської державної адміністрації.

Пройшли маршем школярі і вихованці дитячих позашкільних установ, клубів, палацу дитячої і юнацької творчості.

За словами заступника голови адміністрації Дмитра БАЗІВА, свято Союзу дитячих організацій Севастополя, що перейняло естафету від Дня піонерії, перетворилося на "неповторне свято дитинства і юності і за своїми масштабами не має аналогів не тільки в Україні, але і за кордоном".