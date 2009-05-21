Суддів і прокурорів, які беруть хабарі, саджатимуть довічно?

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законів України» щодо протидії хабарництву.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 364 народних депутати з 431 зареєстрованого у сесійній залі.

Змінами до Кримінального кодексу України розширено перелік обставин, які обтяжують покарання. Зокрема до цього переліку віднесено «вчинення злочину особою, у зв`язку з виконанням нею службового обов`язку» та «вчинення злочину з корисливих мотивів».

Крмі того, перелік розмірів хабара доповнений «надзвичайно великим», що у чотири тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Покарання за отримання хабара в надзвичайно великому розмірі встановлюється диференційовано, відповідно до суспільної небезпечності хабарників: у загальному випадку — позбавлення волі на строк від 12-ти до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; для осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, крім суддів, прокурорів, слідчих, — позбавлення волі на строк 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; для суддів, прокурорів, слідчих — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, судді, прокурори, слідчі переведені до складу осіб, які займають особливо відповідальне становище.

У Законі «Про застосування амністії в Україні» перелік злочинців, щодо яких не допускається застосування амністії, доповнено засудженими за одержання хабара в надзвичайно великому розмірі, що відповідає тяжкості цього злочину.