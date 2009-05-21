Домашній телефон подорожчав

Компанія «Укртелеком» ввела нові тарифи на абонентську плату фіксованого телефонного зв`язку.

За даними прес-служби, для населення міст і райцентрів без погодинної оплати місцевих телефонних розмов абонентська плата становить 27,02 грн. на місяць (з ПДВ).

Для абонентів з погодинною оплатою розмір абонентської плати залежить від обсягу хвилин, що не тарифікуються, який вибере абонент.

Так, при використанні абонентом пакета з включенням 200 хвилин, плата становить 19,73 грн. на місяць (вартість кожної наступної хвилини розмови після використання 200 хвилин становить 5,4 коп.).

Розмір абонентської плати, яка включає 400 хвилин, становить 28,37 грн. на місяць (вартість хвилини розмови понад 400 хвилин – 4,32 коп.).

Абонентська плата з 500 хвилинами становить 31,73 грн. на місяць (хвилина розмови понад ліміт коштуватиме 3,96 коп.).

Абонентська плата, яка включає 600 хвилин, що не тарифікуються, становить 34,13 грн. на місяць (вартість хвилини розмови понад 600 хвилин – 3,6 коп.).

Абоненти (фізичні особи) міст і райцентрів платять за послуги залежно від обраного за письмовою заявою варіанту обсягу споживання місцевих телефонних розмов.

Абонентська плата для бюджетних організацій без погодинної оплати місцевих розмов з 18 травня становить 27,02 грн. на місяць, для небюджетних підприємств і організацій без погодинної оплати – 40,57 грн./міс.

Для бюджетних організацій з погодинною оплатою абонплата становитиме 19,73 грн. на місяць, для небюджетних підприємств і організацій – 28,40 грн./міс. (при цьому всі абоненти одержують 200 хвилин, що не тарифікуються, а вартість хвилини розмови понад ліміт становить 5,4 коп.).

Для абонентів сіл і селищ міського типу (окрім райцентрів) – як фізичних осіб, так і бюджетних організацій – без погодинної оплати місцевих розмов абонплата становить 12,02 грн./міс., для небюджетних підприємств і організацій – 18,88 грн./міс.

Абонентська плата для фізичних осіб і бюджетних установ з погодинною оплатою місцевих розмов становить 10,51 грн./міс., для небюджетних – 16,52 грн./міс. (до абонплати включено 200 хвилин, що не тарифікуються, вартість хвилини понад ліміт становить 3,1 коп.).

За даними прес-служби, для пільгових категорій споживачів компанії всі існуючі пільги збережено.

Зміна тарифів розповсюджується, окрім «Укртелекому», на всіх операторів місцевого телефонного зв`язку.