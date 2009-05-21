У Криму на свято «Останнього дзвінка» влаштують алкорейди

Прокуратура Криму доручила 29-30 травня, під час проведення «Останнього дзвінка» в школах, організувати чергування в медичних закладах і провести рейди в місцях масового відпочинку.

Це повинні зробити співробітники міліції автономії, міністерств освіти та науки, у справах молоді, сім`ї і гендерній політиці, охорони здоров`я, а також Кримського центру соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді, уточнює прес-служба наглядового відомства.

Під час перевірок особливу увагу буде звернено на правомірність розміщення та експлуатації кафе, барів, виносної торгівлі, кіосків на територіях парків i місць відпочинку.

Крім того, планується вжити заходів до попередження реалізації неповнолітнім спиртних та енергетичних напоїв, тютюнових виробів.

Прокуратура закликала небайдужих громадян повідомляти міліцію про місця, де тинейджерам продаватимуть спиртне.

За даними прокуратури, цього року в автономії - 16,5 тисяч одинадцятикласників та 5 тисяч випускників 9-х класів.