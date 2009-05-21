Ялта вимагає припинити будівельні роботи на період курортного сезону

Міський голова Ялти Сергій БРАЙКО вимагає від забудовників припинити будівельні роботи на період курортного сезону.

Як повідомила прес-секретар ялтинського мера Тетяна АГАРКОВА, низка забудовників ігнорує рішення виконкому про припинення робіт з 1 травня.

С.БРАЙКО наголосив, що таке рішення ухвалюється вже втретє. «І всі відмовки: мовляв, ми не знали, пізно отримали рішення виконкому - ми не приймаємо. Все місто знає, що на період курортного сезону будівництво має бути зупинено», зазначив він.

«Ми з повагою ставимося до тих, хто інвестує в місто, але й ви повинні з повагою ставитися до наших вимог. Якщо хтось не згоден з нашим рішенням - ми готові зустрічатися із забудовниками в судах. Але будувати в період сезону, заважаючи і городянам, і гостям курорту, не дозволимо», - сказав С.БРАЙКО.

Як зазначила Т.АГАРКОВА, якщо забудовники проігнорують вимогу мера, то на засідання виконкому 28 травня буде винесено постанови про відкликання виданих міською владою дозволів на будівництво.

Як повідомлялося, 1 травня Ялта відкрила курортний сезон-2009.