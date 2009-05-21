НУ-НС просить не діставати мовну тему «як дохлу кішку з рукавів»

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» закликає Генеральну прокуратуру опротестувати рішення Севастопольської міської ради, яким відділу освіти міськдержадміністрації доручено внести до статутів шкіл положення про те, що мова навчання в цих установах - російська.

Відповідні депутатські запити від членів фракції будуть направлені до ГПУ, повідомила УНІАН народний депутат, член фракції НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО.

«Севастопольська міська рада, більшість якої становлять комуністи та “регіонали”, прийняла на своєму засіданні антиконституційне рішення про обов’язковість викладання шкільних предметів російською мовою», - вважає депутат.

Це рішення, говорить вона, прийнято всупереч наказу №461 Міністерства освіти і науки України, відповідно до якого з 1 вересня 2009-го всі школи мають запровадити викладання шкільних предметів українською мовою.

Депутат підкреслила, що рішення порушує положення Конституції та законів України щодо гарантування застосування мов в державі, в тому числі, у навчальному процесі.

«Севастопольська міська рада такими своїми діями цілковито знищує паростки відродження української мови на Кримському півострові, зокрема в Севастополі, адже на сьогодні в Севастополі функціонує 68 шкіл, з них 67 – російськомовні», - зауважила І.ГЕРАЩЕНКО. Вона наголосила: «Невже цей факт дає привід для того, аби говорити про утиски російської мови в регіоні?».

І.ГЕРАЩЕНКО переконана, що севастопольські депутати своїм рішенням знущаються над молодим поколінням і позбавляють його можливості вступити до українських вищих навчальних закладів.

«В Україні рідною мовою українську вважають 68 відсотків громадян, але ні центральна, ні регіональна влади досі не підтримують на належному рівні популяризацію української мови», - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона висловила упевненість, що і в кримській автономії, і в Севастополі існують набагато актуальніші проблеми, зокрема проблеми екології, а також проблеми корупції в сфері землевпорядкування та землевідведення. «Ці питання чомусь не хвилюють Севастопольську міську раду», - зазначила депутат.

Фракція блоку «Наша Україна – Народна самооборона» звертається до Генеральної прокуратури з проханням внести протест на рішення міської ради, а також звернутися до суду щодо його скасування. На переконання І.ГЕРАЩЕНКО, якщо рішення не буде відмінено, Верховна Рада України має достроково припинити повноваження Севастопольської міськради.

Фракція блоку НУ-НС також звертається до колег з Партії регіонів і КПУ з проханням, аби делікатні теми релігій і мови «не діставалися як дохла кішка з рукавів» перед виборами. Представники блоку «Наша Україна – Народна самооборона» наполягають на вирішенні економічних та соціальних проблем населення.