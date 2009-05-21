Київ «нацькує» прокуратуру на Севастополь

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» закликає Генеральну прокуратуру опротестувати рішення Севастопольської міської ради, яким відділу освіти міськдержадміністрації доручено внести до статутів шкіл положення про те, що мова навчання в цих установах - російська.

Відповідні депутатські запити від членів фракції будуть направлені до ГПУ, повідомила УНІАН народний депутат від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО.

«Севастопольська міська рада, більшість якої становлять комуністи та “регіонали”, прийняла на своєму засіданні антиконституційне рішення про обов’язковість викладання шкільних предметів російською мовою», - вважає депутат. Це рішення, говорить вона, прийнято всупереч наказу №461 Міністерства освіти і науки України, відповідно до якого з 1 вересня 2009-го всі школи мають запровадити викладання шкільних предметів українською мовою.

Депутат підкреслила, що рішення порушує положення Конституції та законів України щодо гарантування застосування мов в країні, в тому числі, у навчальному процесі.

«Севастопольська міська рада такими своїми діями цілковито знищує паростки відродження української мови на Кримському півострові, зокрема в Севастополі, адже на сьогодні в Севастополі функціонує 68 шкіл, з них 67 – російськомовні», - зауважила І.ГЕРАЩЕНКО. Вона наголосила: «Невже цей факт дає привід для того, аби говорити про утиски російської мови в регіоні?».

Більше того, переконана нардеп, своїм рішенням севастопольські депутати знущаються над молодим поколінням і позбавляють його можливості вступити до українських вищих навчальних закладів.

«В Україні рідною мовою українську вважають 68 відсотків громадян, але ні центральна, ні регіональна влади досі не підтримують на належному рівні популяризацію української мови», - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона висловила упевненість, що і в Криму, і в Севастополі існують набагато актуальніші проблеми, зокрема проблеми екології, а також проблеми корупції в сфері землевпорядкування та землевідведення. «Ці питання чомусь не хвилюють Севастопольську міську раду», - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО.

Фракція блоку «Наша Україна – Народна самооборона» звертається до Генпрокуратури з проханням внести протест на рішення міської ради, а також звернутися до суду щодо його скасування. На переконання І.ГЕРАЩЕНКО, якщо рішення не буде відмінено, Верховна Рада України має достроково припинити повноваження Севастопольської міськради.

Фракція блоку НУ-НС також звертається до колег з Партії регіонів і КПУ з проханням, аби делікатні теми релігій і мови «не діставалися як дохла кішка з рукавів» у передвиборчий процес. Представники блоку «Наша Україна – Народна самооборона» наполягають на вирішенні економічних та соціальних проблем населення.

Міністерство освіти та науки України заявляє, що наказ №461 пройшов правову експертизу та погоджений в Міністерстві юстиції.

МОН підкреслює, що його рішення обов’язкові для виконання органами управління освітою всіх рівнів на території України.

Навчально-виховний процес у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах Севастополя і надалі здійснюватиметься відповідно до затверджених Міносвіти навчальних планів та програм, йдеться у коментарі МОН.