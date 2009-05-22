Міністр оборони назвав найбільш ймовірних противників України

Міністр оборони Юрій Єхануров заявив, що найбільш ймовірними противниками української армії є країни, які мають територіальні претензії до України.

Про це він заявив в ефірі Шустер Live.

"Це дві країни, політики яких про це заявляють. Вірніше у Румунії і вище керівництво заявляє про те, що вони не визнають кордон з Молдовою, тому що це було б визнанням пакту Молотова-Ріббентропа", - сказав міністр.

"Такі заяви небезпечні, тим більше, що інші політики заявляють, що Буковина, Бессарабія - є питання", - зазначив він.

Також Єхануров підкреслив, що "є питання по Криму".

"Після Кавказу (конфлікту Грузії та Росії у серпні 2008) в світі почали розуміти, що є проблеми регіонально безпеки і що потрібно з сусідами працювати і дружити, а з іншого боку потрібно бути достатньо сильним, щоб ні в кого не було навіть думок про те, щоб напасти на сусіда", - заявив він.

Відповідаючи на питання, чи може Україна захиститися у війні проти Росії, Єхануров сказав: "По-перше, хто дозволить кому зараз застосувати ядерну зброю?".

"По-друге, сучасна війна – дуже коротка. Це питання вистояти якийсь час, а далі світове співтовариство і так далі можливо втрутиться. Можливо. Система протиповітряної оборони України на хорошому рівні, і це добре знають всі наші сусіди", - наголосив він.

На питання, чи відпрацьовує українська армія варіанти можливого протистояння з Росією навколо Криму, міністр сказав: "Там скоріше інформаційні війни йдуть".

"У нас чудові горизонтальні відносини з міноборони Росії. Найближчим часом ми це покажемо у Криму, коли російські льотчики будуть тренуватися на наших аеродромах", - заявив Єхануров.

Українська правда