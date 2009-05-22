Лідер Руху просить ГПУ відреагувати на російське рішення Севастополя

Запит зачитав Литвин

Лідер Народного Руху України, член фракції блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Борис ТАРАСЮК просить Генеральну прокуратуру прореагувати на рішення Севастопольської міської ради щодо мови навчання у школах. Як передає кореспондент УНІАН, відповідний депутатський запит Б.ТАРАСЮКА зачитав сьогодні голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН. Зокрема, депутат просить генпрокурора прореагувати на рішення міськради, яким відділу освіти міськдержадміністрації доручено внести до статутів шкіл Севастополя положення про те, що мова навчання в цих установах - російська.

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