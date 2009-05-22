70% українців живуть в бідності

70% українського суспільства живе у бідності.

Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження «Пульс кризи» Київського інституту проблем управління імені Горшеніна.

Перший етап дослідження відбувся 22-25 жовтня 2008 року, другий – 5-10 листопада 2008 року, третій – 27 листопада-4 грудня 2008 року, четвертий – 19-22 грудня 2008 року, п’ятий – 24-28 січня 2009 року.

Шостий етап відбувся з 14 по 18 травня 2009 року. Опитування проводилось у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів у віці 18 років і старше. Квотами у вибірці були: вік і стать. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.

Як повідомили в інституті, ледь зводять кінці з кінцями – 32,8% респондентів; на їжу вистачає, але купівля одягу та взуття зумовлює труднощі – 36,1%.

Ще чверті (24,8%) в цілому на життя вистачає, але не на придбання цінних речей. Майже не відчувають матеріальних труднощів 2,6%, взагалі не відчувають – 0,9%.

За результатами шести етапів дослідження «Пульс кризи» виявлено чітку групу населення, чиї доходи, незважаючи на кризу, зростають. В травні 2009 року 13,1% респондентів зізналися, що впродовж останнього місяця їхні доходи зросли (в жовтні 2008 – 11,4%).

Кількість респондентів, чиї доходи знизились, зросла з 32,1% (в жовтні 2008 р.) до 41,9% (в травні 2009-го), а тих, чиї доходи залишилися на тому ж рівні, – з 55,15% до 42,4% відповідно.

Впродовж останніх восьми місяців українці вже звикли економити майже на всьому, проте не мають наміру робити ані грошових заощаджень (60,6% відповіли негативно, 35,3% – ствердно), ані продуктових запасів (75,5% – негативно, 23,4% – ствердно). Це свідчить про те, що панічних настроїв в суспільстві немає.

84,3% опитаних зізналися, що їх торкнулася фінансово-економічна криза.

В порівнянні з результатами першого етапу дослідження, проведеного в жовтні минулого року, сьогодні в суспільстві панує спокій.

Якщо в жовтні 2008 року, характеризуючи зміни економічної ситуації в країні за останній місяць, «покращилась», – відповіли лише 0,8% респондентів, то в травні 2009 року їх кількість зросла до 10,7%. Відповідно зросла кількість тих, хто вважає, що економічна ситуація залишилась стабільною (з 9,1% в жовтні 2008 до 22,4% у травні 2009 р.).

На 25% (з 87,1% в жовтні 2008 до 63,1% в травні 2009 р.) зменшилась кількість тих, хто вважає, що ситуація погіршилась.