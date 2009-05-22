Мотоцикліст загинув у Криму

Одна людина загинула і дві особи отримали травми в результаті зіткнення мотоцикла Suzuki і автомобіля ВАЗ на автодорозі Сімферополь – Феодосія в Криму.

Як повідомляє прес-служба ДАІ Криму, напередодні ввечері мотоцикліст не вибрав безпечну швидкість руху, в результаті Suzuki виїхав на зустрічну смугу і врізався в автівку.

У ДТП загинув водій мотоцикла, 1986 року народження, мешкав у Сімферопольському районі Криму.

Травмовані водій і пасажирка легковика. Це дівчата – мешканки Кировського району автономії, 1985 року народження.