З курортниками поки не склалося

З початку року і станом на сьогодні кількість людей, що відпочили в Криму, зменшилася порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 19,9% - до 373,9 тис. чоловік.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

За даними виконавчих комітетів і районних держадміністрацій курортних регіонів автономії, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах відпочили 122 тис. чоловік, що на 25,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на сьогоднішній день у Криму працює 190 санаторно-курортних установ і туристських підприємств, вони заповнені на 51,7%. У 2008 році у цей час в автономії працювало на 8 установ більше, а заповнюваність становила 51,4%.