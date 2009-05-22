Вміст свинцю біля двох трас Криму вище за норму в 4 рази

Вміст свинцю в грунтах біля траси Сімферополь – Армянськ і Сімферополь – Феодосія в 4 рази перевищує норму, вміст кадмію – в 8 разів.

Про це повідомив Республіканський комітет охорони природи Криму.

Рескомітет регулярно проводить інструментально-лабораторний контроль за вмістом важких металів в грунтах на територіях біля трас Сімферополь – Ялта, Сімферополь – Армянськ, Сімферополь – Бахчисарай, Сімферополь – Чорноморське, Сімферополь – Феодосія.

"Найбільшу стурбованість викликає стан грунтів біля трас Сімферополь – Армянськ і Сімферополь – Феодосія", - йдеться у повідомленні.

Комітет також веде спостереження за станом грунтів санітарно-захисних зон полігонів твердих побутових відходів з метою оцінки їх впливу на природне довкілля. «За результатами інструментально-лабораторного контролю грунтів санітарно-захисних зон полігону ТПВ Сімферополя зафіксовані перевищення по свинцю і кадмію в 1,3 – 2,7 рази. Це однозначно погано, проте це в 3-5 разів менше відповідних показників для грунтів біля автомобільних трас», – відзначили фахівці.