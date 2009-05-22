У Криму пройде засідання Ради глав урядів країн-учасниць СНД

Чергове засідання Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав відбудеться у листопаді в Криму (Україна).

Про це повідомило Управління у зв’язках із засобами масової інформації секретаріату Кабінету міністрів України.

Таке рішення було прийнято сьогодні в Астані (Казахстан) на засіданні Ради глав урядів держав-учасниць СНД за ініціативи прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

На засіданні глави урядів обговорили програми та шляхи подолання світової фінансової кризи.