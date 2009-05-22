У Криму пройде засідання Ради глав урядів країн-учасниць СНД
13:00, 22 травня 2009Крым
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Тимошенко запросила колег
Чергове засідання Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав відбудеться у листопаді в Криму (Україна).
Про це повідомило Управління у зв’язках із засобами масової інформації секретаріату Кабінету міністрів України.
Таке рішення було прийнято сьогодні в Астані (Казахстан) на засіданні Ради глав урядів держав-учасниць СНД за ініціативи прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
На засіданні глави урядів обговорили програми та шляхи подолання світової фінансової кризи.
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