Розроблена схема екомережі Криму

У Криму розроблена Схема регіональної екологічної мережі автономії.

Як повідомляє Рескомприроди Криму, за його ініціативою Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського провів наукові дослідження тваринного і рослинного світу в Криму і прибережній акваторії Чорного і Азовського морів.

За результатами досліджень розроблена Схема регіональної екомережі автономії. «Вона визнана кращою на Україні», – відзначає комітет.

Екологічна мережа – це єдина територіальна комплексна система, яка дозволяє зберегти природні ландшафти і біорізноманітність.

«Схемою визначені всі елементи екологічної мережі автономії, у тому числі перспективні для заповідання території, а також землі, які вимагають відновних заходів і збалансованого природокористування», – говорять у комітеті.