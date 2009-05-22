Котляревський тепер депутат

Виборча комісія Криму сьогодні зареєструвала члена партії «Союз» Миколу КОТЛЯРЕВСЬКОГО депутатом Верховної Ради автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене у зв`язку з достроковим припиненням 20 травня кримським парламентом депутатських повноважень першого заступника голови Ради міністрів автономії Едуарда ГРИВКОВСЬКОГО. Е.ГРИВКОВСЬКИЙ, який був обраний у ВР автономії за списком партії «Союз», написав заяву про складання повноважень депутата.

Як наголошується в рішенні Виборчкому, М.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, 1973 року народження, тимчасово не працює, проживає в Євпаторії. На виборах-2006 був включений у виборчий список Кримської організації партії «Союз» під №12.

Лідером партії «Союз» є депутат кримського парламенту Лев МИРИМСЬКИЙ.